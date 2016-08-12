اتفاق جزائري إيطالي لإنشاء شركة لإنتاج المروحيات

المصدر: الجزائر – عبد الجبار بن يحيى، فرانس برس

وقعت وزارة الدفاع الجزائرية اتفاقاً مع مجموعة ليوناردو-فين ميكانيكا الإيطالية هو الأول من نوعه في الجزائر لإنشاء شركة في ولاية سطيف (شرق) لإنتاج المروحيات.

وأفاد بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني أن المصنع سينتج "ثلاثة أنواع من الحوامات الخفيفة والمتوسطة متعددة الاستخدام (طراز أوفوستا واسلاند)، منها الموجهة لنقل الأفراد والشحن والإخلاء الصحي والكشف والمراقبة".

وقال خبير جزائري طلب عدم كشف هويته إن الشرطة والدرك وخفر السواحل في الجزائر يستخدمون بالفعل مروحيات من هذا الطراز.

وأشار البيان إلى أن الشركة ستستفيد منذ انطلاقها، من شبكة توزيع محلية ودولية، وخدمات ما بعد البيع تتضمن مختلف مستويات أعمال التصليح.

ولم يذكر البيان متى يبدأ الإنتاج لكنه لفت إلى أن الشركة الإيطالية الجزائرية سيتم إنشاؤها هذا العام.

وافتتح أول مصنع جزائري للمواد الدفاعية الإلكترونية تم بناؤه مع شركة ألمانية، في أكتوبر 2014 في منطقة سيدي بلعباس (440 كلم غرب الجزائر العاصمة).

وينتج المصنع بشكل أساسي رادارات مراقبة وأنظمة كشف وأجهزة للاستشعار عن بعد.