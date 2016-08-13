المغرب.. وفاة طفلين في حادث انهيارمنزل

أدى انهيار منزل في #مراكش وسط #المغرب إلى مقتل طفلين مغربيين يبلغان من العمر 4 و6 سنوات وجرح عمتهما التي نقلت في حالة حرجة إلى مستشفى في المدينة في ثاني حادث من هذا النوع خلال أسبوع واحد في البلاد، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقالت السلطات المحلية لمدينة مراكش في بيان السبت إن "انهيار أحد المنازل الآيلة للسقوط ليل الجمعة السبت في منطقة باب تاغزوت بمراكش أدى إلى وفاة طفلين (4 و6 سنوات)، وإصابة عمتهما التي نقلت في حالة حرجة إلى مستشفى ابن طفيل (مراكش) لتلقي الإسعافات الضرورية".

وذكر البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن "السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلت لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية، فيما تم ايداع جثثي الطفلين الضحيتين بمستودع الاموات بذات المؤسسة الاستشفائية".

وبحسب البيان نفسه فإن "العناصر الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد أسباب" الحادث.

وحادث الانهيار هذا هو الثاني في أسبوع واحد. فقد ادى انهيار مبنى في مدينة #الدار_البيضاء الأحد الماضي الى سقوط 4 قتلى و24 جريحا.

ووصل عدد الموقوفين الذين تحقق معهم الشرطة في أسباب انهيار المبنى الى 6 أشخاص حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وشهدت الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب التي يقطنها نحو 6 ملايين شخص، 8 انهيارات بين 2009 و2014 أوقعت 35 قتيلا بينهم 23 قتلوا في يوليو 2014 في انهيار 3 مبان بحي العنق. وخلفت هذه الحوادث عشرات الجرحى.

وافاد تقرير صدر عن وزارة الإسكان المغربية ان ما بين 4 آلاف و7 آلاف مسكن مهددة بالانهيار في اي لحظة في الدار البيضاء.

ومدينة الدار البيضاء ليست الوحيدة التي تعاني مشكلة المساكن المهددة بالانهيار، لأن هناك اكثر من 114 ألف منزل في مختلف أنحاء المغرب مهددة بالانهيار، وفق تصريح سابق لوزير الإسكان المغربي نبيل بنعبد الله.