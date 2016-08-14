ليبيا.. قوات "الوفاق" تواصل التقدم في سرت

واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية تقدمها، صباح الأحد، في سرت حيث أحكمت سيطرتها على مقر إذاعة، وتحاول دحر المتطرفين من الأحياء المتبقية تحت قبضتهم بعد أربعة أيام على خسارتهم معقلهم الرئيسي في المدينة الساحلية.

وقال محمد مصطفى الفقيه، أحد القادة الميدانيين في #سرت لفرانس برس "حصل انهيار في صفوف العدو وعدم تنظيم الصفوف فاستغللنا الموقف وواصلنا تقدمنا لغاية قاعات واغادوغو والمركز التجاري. حاليا نحن متمركزون في هذا المكان (..) في الأيام المقبلة نتقدم نحو شارع مراح وباقي الأماكن الموجود فيها العدو".

وكان المركز الإعلامي لعملية #البنيان_المرصوص أعلن السبت السيطرة على مبنى إذاعة كان المتطرفون يستخدمونها لبث دعايتهم.

وقال المركز في بيان إن "قواتنا تبسط سيطرتها على مبنى إذاعة مكمداس الخاصة (مراقبة المحاسبة سابقاً) بعد عمليات تمشيط واسعة للمناطق التي سيطرت عليها مؤخراً.

وأضاف أن "مبنى الاذاعة يعد أحد أهم المراكز الاعلامية التابعة لعصابة #داعش بمدينة سرت ويقع بالقرب من مجمع قاعات واغادوغو".

وبعد ثلاثة أشهر على بدء عملية "البنيان المرصوص" لاستعادة سرت التي أصبحت في حزيران/يونيو 2015 معقل تنظيم #داعش في ليبيا، أعلنت القوات الموالية للحكومة الأربعاء السيطرة على مقر قيادة التنظيم في مجمع واغادوغو للمؤتمرات.

ومنذ انطلاقها في 12 أيار/مايو، قتل في عملية "البنيان المرصوص" أكثر من 300 من مقاتلي القوات الحكومية وأصيب أكثر من 1800 بجروح.

وقد دخلت القوات الموالية لحكومة الوفاق في 9 حزيران/يونيو إلى سرت ونجحت في تطويق عناصر داعش في وسط المدينة ثم طلبت مساندة الطيران الأميركي الذي بدأ في مطلع آب/اغسطس تنفيذ ضرباته على مواقع التنظيم المتطرف.