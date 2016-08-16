تكثيف التنسيق الأمني بين السعودية وتونس

تكثفت خلال الأشهر الأخيرة اللقاءات التنسيقية في مجال التعاون الأمني بين المملكة العربية السعودية وتونس .

في هذا الإطار، انعقد اليوم الثلاثاء لقاء "رفيع المستوى"، وفق بيان للرئاسة التونسية، لقاء جمع "وفدا عسكريا وأمنيا سعوديا رفيع المستوى مع الجانب التونسي لمواصلة مناقشة البرامج والسبل الكفيلة بمزيد توطيد التعاون بين تونس والسعودية بما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلدين الشقيقين ومجابهة التهديدات الراهنة".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية فإن لقاء اليوم يندرج "في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في شهر ديسمبر الماضي إلى المملكة العربية السعودية".

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أكد في زيارته الأخيرة للرياض على مساندة بلاده للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، بقيادة السعودية.

وأكد السبسي بالمناسبة على "أن مبادرة إعلان التحالف جاءت في الوقت المناسب لسحب البساط ممن يشوهون الإسلام، مشيرا إلى "أنها تكتسب أهمية، ليس لكونها مبادرة عسكرية فحسب، بل "لأنها مبادرة شاملة تصيب الهدف في الصميم وتعالج مسألة الإرهاب من كل النواحي، الدينية والسياسية والثقافية والعسكرية"، وفقا لتصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده من أوائل الدول التي باركت التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، نظرا لأنها معنية بـ"مقاومة الإرهاب"، وهي في جبهة متقدمة في محاربته منذ سنوات.