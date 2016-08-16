ليبيا.. 10 قتلى في اشتباكات شرق البلاد

أعلنت القوات الموالية للحكومة الليبية غير المعترف بها الثلاثاء مقتل 10 من عناصرها وإصابة 34 آخرين في اشتباكات قرب #بنغازي الاثنين مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، أبرز جماعة مسلحة مناهضة لهذه الحكومة التي تسيطر على أنحاء واسعة في شرق البلاد.

وقال مسؤول في الكتيبة 302 بالقوات التي يقودها الفريق أول #خليفة_حفتر إنه خلال المعارك التي دارت الاثنين في حي القوارشة الذي يبعد حوالى 10 كيلومترات من وسط بنغازي ويعتبر المدخل الغربي لكبرى مدن الشرق الليبي، "فقدنا 10 جنود ولدينا 34 جريحا".

واضاف انه في اعقاب هذه المعارك "تمكنت قوات الجيش من السيطرة على نقاط جديدة في شارع الشجر" الذي يعتبر الطريق الرئيسي بين بوابة القوارشة والاحياء السكنية الواقعة شرقا وهما منطقتان سيطرت عليهما القوات التي يقودها حفتر.

في المقابل لم يعلن "مجلس شورى ثوار بنغازي" حصيلة المعارك.

وشهد حي القوارشة أوائل العام 2013 ظهور "جماعة انصار الشريعة" وجماعات متطرفة اخرى بينها تنظيم داعش. ويضم "مجلس شورى ثوار بنغازي" خليطا من الجماعات الاسلامية بينها "انصار الشريعة" القريبة من تنظيم القاعدة.

وتشهد بنغازي منذ اكثر من عامين معارك يومية بين القوات المدعومة من البرلمان المعترف به وجماعات مسلحة معارضة ابرزها "مجلس شورى ثوار بنغازي".

واستعادت القوات التي يقودها حفتر خلال الاشهر الماضية السيطرة على مناطق واسعة في بنغازي كانت خاضعة للجماعات المناهضة لها، الا انها لم تتمكن من السيطرة على كامل المدينة بعد.

وتسيطر على شرق #ليبيا حكومة غير معترف بها ولكنها منبثقة من برلمان منتخب معترف به دوليا، وتحظى هذه الحكومة بدعم من القوات الموالية لحفتر والتي لا تعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على غرب البلاد ويدعمها المجتمع الدولي.