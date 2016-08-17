ليبيا..داعش نفذ 9 هجمات انتحارية في سرت خلال يوم

أعلنت القوات الموالية للحكومة الليبية، الأربعاء، أن تنظيم داعش نفذ الثلاثاء 9 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة ودراجات نارية وأحزمة ناسفة في محاولة منه للحؤول دون خسارته الحي رقم 2 في مدينة سرت، وهو ما لم يتحقق له في النهاية.

وأسفرت معارك الثلاثاء عن سقوط 9 قتلى و82 جريحا في صفوف القوات الموالية للحكومة، بحسب حصيلة أوردها رضا عيسى المتحدث باسم "البنيان المرصوص"، العملية التي بدأتها الحكومة المعترف بها دوليا قبل 3 أشهر لاستعادة سرت من تنظيم #داعش.

وقال المركز الإعلامي للبنيان المرصوص إنه خلال معارك الثلاثاء لجأ التنظيم إلى سلاح #الانتحاريين بكثرة، حيث أرسل "5 سيارات مفخخة، ودراجة نارية مفخخة هي الأخرى، و3 انتحاريين بأحزمة ناسفة".

وسيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في أعقاب هجوم شنته صباح الثلاثاء على كامل الحي الرقم 2 في سرت، وهو أحد ثلاثة أحياء يتحصن فيها مقاتلو تنظيم داعش في مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي.