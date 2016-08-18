قوات الزنتان تعتقل 20 داعشيا تونسيا فروا من سرت

أفادت مصادر ليبية بأن قوات من #الزنتان اعتقلت قرابة 20 تونسيا فروا من #سرت منهم القيادي البارز في #داعش #معز_الفزاني المتهم بمحاولة احتلال #بن_قردان في #تونس .

ونقلت قوات الزنتان المعتقلين لـ #المرج لمزيد من التحقيق معهم، حسب ما جاء في صحيفة libyaherald الممولة من الخارجية البريطانية أمس الأربعاء.

ويبدو أن الاعتقال تم منذ بضعة أيام بين مدينتي #الرقدالين و #الجميل في غرب #ليبيا بينما كان المعتقلون يفرون من سرت محاولين الوصول إلى تونس. ولم تعرف قوات الزنتان هوية الفزاني إلا بعد توقيفه خلال دوية لها.

وتعتبر تونس #الفزاني المُلقّب بـ #أبو_نسيم آخر الإرهابيين المطلوبين للعدالة منذ شباط/فبراير الماضي. ويعتبر الفزاني المسؤول عن محاولة داعش احتلال بن قردان في جنوب تونس والتي راح ضحيتها 58 قتيلاً من الجيش والشرطة التونسيين.