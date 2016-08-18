ليبيا.. 14 قتيلاً في هجومين انتحاريين غرب سرت

قُتل 14 شخصاً، واُصيب أكثر من 55 آخرين، في هجومين انتحاريين شنّهما تنظيم "داعش" بشاحنة وسيارة، استهدفتا تمركزيْن لقوات "البنيان المرصوص" في ضواحي سرت، وفق ما أعلن المستشفى الميداني في المدينة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية قد ذكر، في وقت سابق، أن الهجوم وقع غرب سرت، وأدى إلى مقتل 8 في حصيلة أولية، مرجحاً ارتفاع عدد القتلى لوجود إصابات خطيرة في صفوف العسكريين.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق، الأربعاء، أن تنظيم #داعش نفذ الثلاثاء 9 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة ودراجات نارية وأحزمة ناسفة في محاولة منه للحؤول دون خسارته الحي رقم 2 في مدينة سرت، وهو ما لم يتحقق له في النهاية.

وأسفرت معارك الثلاثاء عن سقوط 9 قتلى و82 جريحاً في صفوف القوات الموالية للحكومة، بحسب حصيلة أوردها رضا عيسى، المتحدث باسم "البنيان المرصوص"، العملية التي بدأتها الحكومة المعترف بها دولياً قبل 3 أشهر لاستعادة سرت من التنظيم.