الصيد: الحرب على الفساد أشد ضراوة من مكافحة الإرهاب

قال #الحبيب_الصيد رئيس حكومة تصريف الأعمال في #تونس ، خلال لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، #شوقي_الطبيب ، إن مكافحة الفساد تعد "من الملفات الهامة التي ستؤكد عليها الحكومة الحالية عند تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة، باعتبارها من أساسيات تكريس الشفافية وبناء المستقبل".

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أكد الصيد خلال إشرافه على جلسة بمقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد أن "مقاومة الفساد تعد من الأولويات التي تعمل مختلف الحكومات على تجسيدها".

وأشار الصيد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريس مبادئ مقاومة الفساد، من ذلك تكوين وزارة تعنى بمكافحة الفساد.

وأضاف في هذا الصدد أن "الحكومة عملت على إعطاء الهيئة كل الصلاحيات لمكافحة الفساد، وأن برنامج حكومته الذي تم تقديمه في شباط/فبراير 2015، كان من أولوياته مقاومة ظاهرة الفساد وتحسين الحوكمة، فضلا عن مقاومة الإرهاب وبسط السلم الاجتماعي".

وكان #الصيد قد أكد أثناء طلب الثقة لحكومته في البرلمان منذ ثلاثة أسابيع أن الحرب على الفساد أصبحت أكثر ضراوة من الحرب على الإرهاب.

وقد أثار هذا التصريح جدلا كبيرا في المشهد السياسي وأيضا المجتمعي التونسي، خاصة بعد تداول التصريحات في الداخل والخارج من انتشار ظاهرة الفساد في تونس بعد الثورة بسبب تراجع مؤسسات الدولة وضعفها وبالتالي ضعف الأجهزة الرقابية.

وأكد عدد من الخبراء أن الفساد في تونس يساهم سنويا في تراجع بنقطتين في نسبة النمو، أي ما يحرم من توفير حوالي 3000 موطن شغل في بلد وصلت فيه نسبة البطالة إلى حوالي 15%.