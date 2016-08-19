موريتانيا تنفي "وجود خلاف" مع المغرب

نفت #موريتانيا وجود أي خلاف بينها وبين المغرب إثر قيام قوات مغربية بعمليات تمشيط على الحدود بين البلدين، وقال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، إن "الأمور طبيعية" مع المغرب، نافياً ما تداولته وسائل الإعلام في البلدين عن توتر العلاقة بين البلدين الجارين.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي "لا وجود لأي شيء يلفت الانتباه مع المغرب، لا على المستوى الاقتصادي ولا على السياسي ولا على المستوى العسكري". وأضاف أن "الأمور طبيعية وما تم تداوله مجرد كتابات تظهر من هنا وهناك تعبر عن رأي كاتبها فقط"، على حد تعبيره.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت أنها قامت بعملية تمشيط ضد المهربين في منطقة "قندهار" منزوعة السلاح بين البلدين، وأكدت في بيان رسمي أن العملية تمت بالتنسيق مع السلطات الموريتانية.