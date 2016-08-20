ليبيا.. إحباط محاولة اغتيال داعش للسراج في طرابلس

ظهرت لتنظيم #داعش جبهات وخلايا في مدن ليبية أخرى، فيما تحاول قوات حكومة الوفاق باستماتة القضاء على آخر قواعد التنظيم بالمنطقة السكنية في #سرت.

وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن رئيس المخابرات، إن الجهاز ألقى القبض في طرابلس، حيث مقر المجلس الرئاسي، على رئيس خلية تابعة لـ"داعش"، وهو ليبي يكنى بأبو معاذ الأنصاري، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات التابع لحكومة الوفاق أحبط محاولة اغتيال رئيس المجلس الرئاسي، فايز #السراج، إذ كان التنظيم يسعى للقيام بعملية تغلغل لمقر المجلس أثناء تواجد السراج هناك.

ويأتي مد التنظيم لأذرعه إلى مدن أخرى في وقت يشير عسكريون ليبيون إلى أن التنظيم لن يزول بسهولة في #ليبيا وإن هزم في سرت.

وتلفت تقديرات مسؤول في المخابرات العسكرية في #مصراتة غرب ليبيا إلى تمكن أكثر من 10 من قادة التنظيم ومئات من المقاتلين من الهرب من سرت، مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن يحاول هؤلاء إعادة تنظيم صفوفه. فإن لم ينجحوا بصنع سرت أخرى فقد يكون مخططهم عمليات اغتيال أو عمليات انتقامية تطال المدنيين.

من جانبهم، يرجح محللون عسكريون أن "داعش" قد يحاول جمع صفوفه حول صبراتة، وهي منطقة استخدمها متطرفون تونسيون كمركز دعم وتدريب قبل مقتل العشرات في ضربات جوية أميركية في شباط/فبراير الماضي، إذ تشير تقارير إلى أن التنظيم لا يزال يحافظ على قوته على طول المنطقة الممتدة بين طرابلس والحدود التونسية، خاصة في المناطق الريفية.