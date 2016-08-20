محكمة موريتانية تقضي بالسجن على نشطاء "إيرا"

أصدرت محكمة موريتانية أحكاماً بالسجن تراوحت ما بين 3 و15 سنة في حق 20 من نشطاء حركة "إيرا" التي تدافع عن حقوق العبيد السابقين، واتهمت المحكمة المتهمين بالتورط في الاعتداء على الأمن خلال تفكيك حي عشوائي يسكنه العبيد السابقون قبل نحو شهرين وأدت هذه الأحداث الى وقوع إصابات بالغة في صفوف أفراد الأمن وحرق سيارات رجال الأمن.

وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة في حق ثلاثة من مناضلي الحركة هم موسى ولد بيرام وعبد الله ولد معط الله وعبد الله آبو جوب، وحكمت على 17 متهماً بفترات سجن تراوحت ما بين 5 و3 سنوات، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين.

وطالبت النيابة العامة بإصدار أحكام بالسجن 20 عاماً في حق المتهمين واتهمتهم بالتمرد واستخدام العنف والاعتداء على مسؤولين عموميين والتجمع المسلح.