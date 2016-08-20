هجمات داعش الانتحارية شبح يطارد قوات الوفاق في سرت

زج تنظيم #داعش بعشرات الانتحاريين في #سرت بـ #ليبيا ، مما يشكل شبحا يطارد مقاتلي #حكومة_الوفاق في المدينة أينما حلوا.

فمنذ بدء المعارك قبل ثلاثة أشهر سقط في صفوف #قوات_الوفاق أكثر من 350 قتيلا ونحو 2000 جريح. وبين هؤلاء الجرحة، هناك حالات بتر وإعاقة، عادةً ما تنقل إلى مستشفى ميداني أول قريب من الجبهة، ثم تحوّل الحالات الحرجة جوا إلى المستشفى المركزي في #مصراتة .

وهذا المستشفى هو الوحيد المجهز لمعالجة الحالات الصعبة، لكنه يعيش تحت ضغط كبير بين استقبال المراجعين وبين المصابين من الجبهات، ما يضع المرافق الطبية أمام تحد كبير.

وإذا كانت السيارات المفخخة تحصد عددا كبيرا من ضحايا قوات عملية #البنيان_المرصوص ، فإن النسبة الأكبر تحصدها الألغام الأرضية.

أما على الجبهات فتستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر داعش بشكل متقطع حيث تجري عملية تطهير الأحياء من بعض فلول التنظيم التي تحصنت في بعض المباني.

وردا على الهجمات الانتحارية التي شنها تنظيم داعش على مواقع قوات الوفاق في سرت، شنت الطائرات الأميركية غارات مكثفة استهدفت تجمعات التنظيم في الحيين الأول والثالث من المدينة تمهيدا لاقتحامهما برا.

وقد أعلنت قيادة #أفريكوم أن طائراتها نفذت 62 غارة جوية دقيقة ضد مواقع داعش في سرت منذ انطلاق عملية #برق_أوديسا بداية الشهر الجاري.

من جهته، أكد المتحدث باسم عملية "البنان المرصوص" أن قواته نفذت عملية نوعية داخل الحي الثالث من سرت مكنتها من استهداف عدد من قناصي داعش ومحاصرتهم فوق سطح مدرسة اليرموك بشارع #امراح .