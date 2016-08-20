"حبيبي داعشي" تتسبب بطرد ناشط شبابي من أميركا

تسببت رواية "حبيبي داعشي" في إبعاد مواطن موريتاني من أميركا بعد أن خضع للتحقيق عدة ساعات في مطار ديترويت، كما خضع للتحقيق في #فرنسا ومنع من الحصول على جواز سفره طيلة مراحل رحلته من أميركا إلى موريتانيا مروراً بفرنسا والمغرب.

وقال المدون الموريتاني عبد الناصر بيبه إن رواية ''حبيبي داعشي'' للكاتبة المصرية هاجر عبد الصمد، عرضته للتحقيق في #الولايات_المتحدة الأميركية التي أبعدته إلى فرنسا لتبعده بدورها إلى موريتانيا.

وقال عبد الناصر الذي يعتبر أحد الناشطين الشباب خاصة في الأعمال التطوعية "6 ساعات من التحقيقات في #مطار_ديترويت بالولايات المتحدة، وقرابة 5 ساعات في مطار باريس في فرنسا بفعل هذه الصورة، ولا أعلم هل سيكون هناك تحقيق في الدار البيضاء ونواكشوط هذا المساء".

وأضاف على صفحته في موقع الفيسبوك "حتى في الطائرة يحتجزون جواز سفري، أغادر الآن من باريس إلى الدار البيضاء ثم إلى نواكشوط، وأتوقع تحقيقات أخرى من الشرطة المغربية في الدار البيضاء والموريتانية في نواكشوط بعد تحقيقات الأميركيين والفرنسيين".

وأوضح المدون "طردتني السلطات الأميركية من مطار ديترويت بعد أن اكتشفوا هذه الصورة في هاتفي، وهي لكتاب حبيبي داعشي، وبعد أن طردوني ووصلت باريس قامت السلطات الفرنسية أيضا بتحقيقاتها، أعود إلى البلاد بعد قرابة 24 ساعة من الاعتقال في الجو والبر.. داخل مراكز الشرطة أو داخل الرحلات الجوية، لم أر خلالها جواز سفري، ولم تسمح لي الظروف أداء أي صلاة أو تبديل ملابسي، حتى الأكل لم يكن موجودا سوى عند تواجدي في الجو" .

وتناقش رواية "حبيبى داعشي" للكاتبة هاجر عبد الصمد عدة قضايا مجتمعية من خلال الواقع المعاصر، وتدور أحداث الرواية حول سيدة مطلقة تقودها الأقدار إلى قلب #داعش مع مجموعة من الفتيات حيث يبدأ صراعها الطويل.