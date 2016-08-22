مجلس نواب ليبيا: الأغلبية رفضت منح الثقة لحكومة الوفاق

أعلن مجلس النواب الليبي من مقره في طبرق اليوم الاثنين عن عدم منحه الثقة لحكومة الوفاق المقدمة من المجلس الرئاسي للحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن القرار أعلن في جلسة قانونية بالتصويت عليه بالأغلبية.

وأوضح في حديث لـ"العربية.نت" أن القرار صوت عليه 62 عضواً فيما أيد منح الثقة للحكومة عضو واحد وامتنع 12 عضوا عن التصويت وغادر البقية قاعة المجلس أثناء التصويت، لافتا إلى أن عدد الحضور اليوم هو 101 عضو.

واحتج عدد من النواب المغادرين للقاعة بالقول إن الجلسة عقدت دون أن يقرر لها جدول أعمال، ومن المهم الإعلان عن بند التصويت على الحكومة لكل أعضاء المجلس قبل الشروع فيه.

لكن نوابا آخرين قالوا بأن جلسة اليوم اعتمدت على آخر جدول أعمال لها في آخر جلسة قانونية أعلن عن رفعها في فبراير الماضي.

وبين عز الدين قويرب عضو مجلس النواب، على حسابه في فيسبوك، أن جدول الأعمال السابق لا يزال قائما فآخر جلسة رفعت على أساس مناقشة الجدول عند توفر النصاب لعقد جلسة للتصويت على بنوده.

وذكر قويرب أن جدول الأعمال السابق احتوى على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والتصويت على الحكومة، وتأجل البند الأول بسبب عدم توفر النصاب القانوني لمناقشته وهو ثلثا الأعضاء + 1 بينما توفر نصاب التصويت على الحكومة.