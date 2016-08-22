داعش ينكمش في سرت الليبية

أفاد المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص التي تهدف لطرد داعش من سرت أن عناصر التنظيم محاصرون بالكامل داخل بعض أحياء المدينة.

هذا ويقوم سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق بطلعات جوية لمنع فرار محتمل لعناصر التنظيم.

كشف العميد محمد الغصري الناطق باسم عملية البنيان المرصوص عن سيطرة القوات على مبنى الأمن الداخلي في سرت، الذي كان يستخدمه التنظيم كسجنه الأكبر في المدينة، فضلا عن مسجد الرباط المسجد الرئيسي في سرت، حيث كان كبار أعضاء التنظيم يلقون خطبهم.

من جهته، أعلن إعلام الجيش تنفيذ قوات حكومة الوفاق الوطني طلعات جوية بهدف منع فرار محتمل لعناصر التنظيم من المدينة الساحلية، بينما تستمر غارات التحالف الدولي المساندة للعملية ضد داعش.

وكشف المتحدث باسم مستشفى مصراتة أكرم قليوان عن مقتل تسعة من مقاتلي القوات الليبية وإصابة 85 آخرين خلال الاشتباكات.

وحسب مسؤول عسكري ليبي فإن سرت باتت خالية من سكانها ولم يتبق فيها إلا أسر مسلحي داعش.

وقدر مساعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية غوردون تروبريدج أنه لا يزال هناك بضع مئات من عناصر التنظيم في سرت ونحو ألف إلى بضعة آلاف في ليبيا بأسرها.