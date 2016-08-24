الجزائر.. القضاء على إرهابي وآخر يُسلّم نفسه

سلّم إرهابي نفسه للسلطات الأمنية الجزائرية بالقطاع العسكري في محافظة أدرار (جنوب البلاد) حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع، فيما تم القضاء على إرهابي آخر، إثر كمين في ضواحي محافظة باتنة (شرق الجزائر).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن "إرهابي سلّم نفسه للسلطات الأمنية بمحافظة أدرار، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف البيان إلى أنه " في إطار محاربة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة الغجاتي جنوبي محافظة باتنة، قضت مفرزة للجيش على إرهابي، ومكّنت العملية من استرجاع مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تمكّنت مفارز مشتركة للجيش الجزائري بتمنراست وعين ڤزام أقصى جنوب الجزائر من توقيف 32 مهرباً وضبط مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وشاحنة و5 مركبات رباعية الدفع و15 طناً من المواد الغذائية وجهازي كشف عن المعادن.



وفي إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش، ثمانية عشر 18 لغماً تقليديا، خلال عملية تمشيط بمنطقة واد بوصفيصف بالخروب، في ضواحي قسنطينة (شرق الجزائر).