مصير غامض لسجناء القاعدة في موريتانيا

طالب أهالي السجناء المتهمين في قضايا إرهابية بالكشف عن مكان اعتقال السجناء والسماح لهم بزيارتهم وتحسين ظروف اعتقالهم، في السجن المدني بنواكشوط.

وقال أهالي السجناء الذين عادوا للتظاهر أمام القصر الرئاسي ووزارة العدل إن السلطات تحتجز أبناءهم في "ظروف مزرية"، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازهم.

وهدد الأهالي بالعودة إلى الاحتجاجات إذا لم تستجب السلطات لطلباتهم كما طالبوا بتحسين ظروف السجناء في السجن المدني بالعاصمة.

وكانت السلطات الموريتانية قد نقلت بعض السجناء، وعلى رأسهم قادة تنظيم القاعدة بموريتانيا، إلى سجن سري بعد تمرد السجناء وأحداث الشغب التي شهدها السجن المدني بنواكشوط، والتي تمكن خلالها بعض السجناء من السيطرة على جناح في السجن، واحتجاز عناصر من الحرس وضغطوا على السلطات للإفراج عن سجناء انتهت مدة محكوميتهم.