المبعوث الأممي لليبيا: يجب توحيد الجيش تحت قيادة السراج

جدد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر تأكيده على ضرورة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة في أسرع وقت ممكن لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وقال في مقابلة مع الحدث مساء الخميس إنه وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي يجب أن يكون الجيش الموحد تحت قيادة المجلس الرئاسي الذي يترأسه فايز السراج. وأضاف:" أشجع المقاتلين في الشرق على المشاركة في الحوار لتشكيل جيش ليبي موحد".

وكانت واشنطن ودول أوروبية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة) رحبت بعزم المجلس الرئاسي تقديم قائمة جديدة لوزراء الحكومة، مشددة على مساندة حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الليبية الشرعية الوحيدة.

هذا وحثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان لها مجلس النواب الليبي على التصويت لاعتماد قائمة أعضاء حكومة الوفاق الوطني المعدلة في غضون عشرة أيام، وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي.