فرنسا تطرد مغربيين يشكلان "تهديداً خطيراً"

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن السلطات أبعدت، الجمعة، مغربيين، تبنيا الفكر المتطرف، إلى بلدهما لأنهما يشكلان "تهديدا خطيرا" على النظام العام، ما يرفع إلى 15 عدد عمليات الإبعاد من هذا النوع منذ مطلع 2016.

وقال كازنوف في بيان لوزارة الداخلية، إنه اتخذ هذا القرار "نظرا للتهديد الخطير الذي يشكله بقاؤهما على الأرض الفرنسية على النظام العام".

وأضاف البيان أن وزير الداخلية "قرر اتخاذ إجراء بطردهما تم تنفيذه فورا".

وكشف وزير الداخلية أن "6 عمليات إبعاد من هذا النوع جرت منذ بداية أغسطس، و15 عملية منذ بداية العام الجاري"، مؤكدا "تصميم الحكومة على مكافحة الإرهاب بكل الوسائل القانونية".