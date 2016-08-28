الجزائر.. تحديد هوية إرهابي قضى عليه الجيش

تمكّن الجيش الجزائري من التعرف على إرهابي تم القضاء عليه جنوب محافظة باتنة (شرق الجزائر)، ويتعلق الأمر بـ"ن. الربيع" المدعو "عبود" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وقال البيان إنه "في إطار محاربة الإرهاب مكّنت عملية تحديد هوية المجرم الخطير الذي قضت عليه مفرزة للجيش الوطني الشعبي، جنوب ولاية باتنة، من التعرف على "ن. الربيع" المدعو "عبود" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006".

وفي إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الجزائري ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالطاهير، في ضواحي جيجل ( شرق الجزائر) فيما دمّرت مفرزة أخرى ثمانية قنابل تقليدية بسكيكدة، وقنبلتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس وقسنطينة .

من جهة أخرى أوقف عناصر حرس الحدود بتلمسان (غرب الجزائر) 31 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وكان عناصر الجيش الجزائري قد دمّر مخبأ للإرهابيين وثلاثة قنابل تقليدية الصنع بمنطقة العريمة بالخروب، في قسنطينة فيما أوقفت مفرزة أخرى بجيجل عنصري دعم للجماعات الإرهابية.

فيما سلم إرهابي نفسه للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري أدرار (جنوب البلاد) وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.