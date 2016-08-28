حكومة أصغر رئيس وزراء بتاريخ تونس تؤدي اليمين

أدى رئيس الحكومة التونسية الجديد يوسف #الشاهد وأعضاء حكومته اليمين في قصر قرطاج.

وتتولى الحكومة الجديدة مهامها يوم الاثنين بعد تسلم المهام من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.

يذكر أن الشاهد سابع رئيس للحكومة خلال أقل من ست سنوات، وهو أصغر رئيس حكومة في تاريخ #تونس الحديث.

ومنح البرلمان التونسي في وقت متأخر من ليل الجمعة حكومة يوسف الشاهد الثقة بأغلبية مطلقة بمجموع 167 صوتاً من أصل 217، وذلك بعد مداولات استمرت منذ صباح يوم الجمعة.

وقد ظهرت تباينات في المواقف بين الرئيس المكلف والنواب، وسط إقرار بوجود صعوبات كبيرة تواجه تونس في جميع المستويات.