ليبيا.. تأهب جنوبي منعاً لفرار داعش من سرت

أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية رفع درجة التأهب في حقل "الشرارة" النفطي ، والمنطقة الجنوبية بأكملها تحسبا لوصول مقاتلين من تنظيم داعش فروا من سرت حيث تدور المعارك حول آخرين حيين لا يزالان تحت سيطرة التنظيم.

وقال أحمد أقليوان، المتحدث الإعلامي للقوة العسكرية الثالثة التابعة لحكومة الوفاق الليبية إن قواته ستبدأ بزيادة عدد الدوريات الصحراوية ، وإجراء عمليات التفتيش بشكل دقيق في كل البوابات الواقعة ما بين مدينة سبها ومدينة سرت".

وفي وقت سابق نفى المتحدث باسم عملية "البنيان المرصوص"، ما تردد حول تمكن عناصر التنظيم من الفرار من المدينة بعد "إلحاق الهزيمة بهم". كما أضاف محمد الغصري، إن "مقاتلي التنظيم محاصرين منذ نهاية مايوالماضي من كل المحاور برا وبحرا وجوا، لافتا أن التنظيم نفذ عددا كبيرا من العمليات الانتحارية بهدف فتح ممرات لهرب مقاتليه، لكن محاولاته باءت بالفشل.

يذكر ان عملية البنيان المرصوص انطلقت في مايو الماضي؛ بهدف إستعادت سرت من تنظيم "داعش" عبر 3 محاور وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم ، وتكبيده خسائر فادحة في العتاد والأرواح

