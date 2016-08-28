ليبيا.. مقتل 34 وإصابة 180 من حكومة الوفاق بسرت

أعلن مصدر طبي في مدينة سرت الليبية عن مقتل 34 على الأقل وإصابة 180 عنصراً من قوات حكومة الوفاق الليبية في معارك ضد تنظيم "داعش" في المدينة.

واستؤنف القتال العنيف، الأحد، بعد توقف لمدة أسبوع.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني، قد دخلت صباح الأحد، المعقلين الأخيرين لتنظيم "داعش" في سرت مع انطلاق "المرحلة الأخيرة" من عملية استعادة المدينة الساحلية، وفق ما أفاد متحدث باسم هذه القوات.

وقال رضا عيسى لوكالة فرانس برس: "توغلت قواتنا في المعقلين الأخيرين لداعش في سرت، في الحي رقم 1 (شمال) والحي رقم 3 (شرق)"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأخيرة من معركة سرت بدأت".

وذكر المتحدث أن "نحو ألف مقاتل" من القوات الحكومية يشاركون في هذا الهجوم، مشيراً إلى أن دبابة تابعة لهذه القوات قامت في بداية الهجوم بتدمير "سيارة مفخخة حاولت استهداف قواتنا قبل أن تصل إلى هدفها".