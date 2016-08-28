مقتل 8 أطفال في حادث سير بالجزائر

لقي 8 أطفال حتفهم، وأصيب 15 آخرون بجروح، مساء السبت، في حادث سير قرب مدينة #سكيكدة الصناعية التي تبعد مسافة 500 كلم شرق العاصمة #الجزائر ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

ووقع الحادث إثر اصطدام حافلة صغيرة بسيارة قبل سقوطهما في أحد الوديان، بحسب الوكالة التي قالت إن الحصيلة لا تزال مؤقتة.

والأطفال الضحايا أعمارهم تتراوح بين 8 و15 عاما.

وخلفت حوادث الطرقات أكثر من 5 آلاف قتيل العام 2015 في #الجزائر بارتفاع نسبته 15%. والسبب الأساسي للحوادث هو عدم احترام قانون السير.

وكثيرا ما تشير السلطات إلى #إرهاب_الطرقات للتنديد بسلوك السائقين الجزائريين.