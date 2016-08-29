قوات الوفاق الليبية تحاصر داعش في سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، أن المساحة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في مدينة سرت تقلصت إلى كيلومترين مربعين بعد معارك شرسة قتل وأصيب فيها العشرات من عناصر هذه القوات.

وقالت القوات الحكومية، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنها باتت تحاصر عناصر التنظيم "في أقل من كيلومترين مربعين" في أجزاء من معقليه الأخيرين في الحي رقم 1 شمالاً والحي رقم 3 شرقاً إثر هجوم كبير شنته أمس الأحد.

كما أوضحت أنها تسيطر حالياً على أكثر من نصف الحي رقم 3 وقرابة 70% من الحي رقم 1.

كذلك ذكر بيان القوات الحكومية أن الطائرات الأميركية، إضافة إلى طائرات ليبية، نفذت، أمس، "العديد من الغارات التي أسهمت في تقدم قواتنا".

من جانبه، قام "داعش" بتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتحارية، بينها تفجير 12 سيارة مفخخة يقودها انتحاريون، وفق بيان قوات حكومة الوفاق.

وبدأت قوات الحكومة المعترف بها دولياً في 12 أيار/مايو عمليتها لاستعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي سيطر عليها المتطرفون في حزيران/يونيو 2015. وخسرت هذه القوات نحو 400 من مقاتليها منذ انطلاق العملية.

ويلقى مقاتلو الحكومة مساندة من الطائرات الأميركية التي شنت منذ الأول من آب/أغسطس بطلب من هذه الحكومة عشرات الغارات مستهدفة مواقع للتنظيم في سرت.

