الإفراج عن آخر معتقل موريتاني بغوانتنامو قريباً

قالت الحكومة الموريتانية إنها تقوم بدور فعال من أجل تحرير آخر سجين موريتاني في معتقل غوانتنامو، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ إنه وبمتابعة مباشرة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز وانطلاقا من حرصه على المواطنين بمن فيهم السجناء المتضررون في الغربة، فإن الحكومة تتابع ملف محمدو ولد صلاحي كما واكبت كافة مراحل قضية السجين السابق أحمد ولد عبد العزيز إلى أن تم إطلاق سراحه.

وبيّن الوزير أن الحكومة واكبت قضية ولد صلاحي أثناء المحاكمة وآزرت المحامين عنه وتتابع الآن قضية تسليمه حيث أمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن تعطى جميع التعهدات والضمانات التي طلبتها السلطات الأميركية من أجل استلام ولد صلاحي.

ويتوقع مراقبون إطلاق سراح السجين الموريتاني محمدو ولد صلاحي الذي تعتقله السلطات الأميركية منذ عام 2002، وكانت موريتانيا قد وافقت على الشروط والالتزامات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية من أجل ضمان تسليم ولد صلاحي.

وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات المعتقلين في غوانتنامو قد أوصت بإطلاق سراح السجين الموريتاني محمدو ولد صلاحي.