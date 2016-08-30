القوات الحكومية الليبية تهاجم آخر معاقل داعش بسرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الثلاثاء بدء هجومها على آخر مناطق سيطرة المتطرفين في مدينة سرت، في أعقاب المكاسب الميدانية التي حققتها تلك القوات على مدى اليومين الماضيين.

وأعلن المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص" على صفحته في موقع فيسبوك أن "قواتنا تتقدم داخل الأجزاء التي تتحصن فيها فلول داعش الهاربة بالحي رقم 3".

وكان المتحدث باسم العملية رضا عيسى قال في وقت سابق إن "قواتنا تعيد تمركزها اليوم في الحي رقم 1 (شمالا) وتقوم بتمشيط شوارعه، وذلك استعداداً للهجوم على مناطق سيطرة تنظيم داعش المتبقية في الحي رقم 3" في شرق المدينة الساحلية.

وتابع "المناطق التي لا يزال يتواجد فيها داعش ليست ذات أهمية استراتيجية"، مضيفا أن "الاستعدادات لتحرير كامل المدينة متواصلة اليوم ونتوقع أن يتحقق الحسم في وقت قريب جدا".

وسيطرت قوات حكومة الوفاق مساء الاثنين على الحي رقم 1، أحد آخر معقلين لتنظيم داعش في سرت، لينحصر بذلك تواجد التنظيم المتطرف في المدينة المتوسطية التي شكلت قاعدته الخلفية طوال عام بأجزاء من الحي رقم 3.

وكان نحو ألف مقاتل من القوات الحكومية شنوا الأحد هجوما على المعقلين الأخيرين لتنظيم داعش في سرت. وخسرت القوات الحكومية في هذا الهجوم 38 من عناصرها بينما أصيب 185 عنصرا آخر بجروح، وفقا لمصادر طبية.

وقتل منذ بداية العملية في 12 مايو الماضي أكثر من 400 من مقاتلي القوات الحكومية وأصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح.