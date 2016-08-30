ليبيا.. قوات الوفاق تسيطر على أحد آخر معقلين لداعش بسرت

سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية "بالكامل"، مساء الاثنين، على الحي رقم واحد في سرت، أحد آخر معقلين لتنظيم "داعش" في المدينة، بحسب ما أعلن المركز الإعلامي التابع لهذه القوات ومتحدث باسمها.

وقال المركز الإعلامي على صفحته على موقع "فيسبوك": "قواتنا تستكمل تطهير بقية جيوب الدواعش في الحي رقم 1 (شمال) وتعلن تحريره بالكامل".

وأكد رضا عيسى المتحدث باسم هذه القوات: "قواتنا حررته. الثمن كان غالياً، لكنهم حرروه".

وكان نحو 1000 مقاتل من القوات الحكومية شنوا الأحد هجوماً على المعقلين الاخيرين لتنظيم "داعش" في سرت، الحي رقم 1 في شمال المدينة، والحي رقم 3 في شرقها، تمكنوا خلاله من انتزاع السيطرة على غالبية الحي رقم 1 وعلى "أكثر من نصف" الحي رقم 3، بحسب بيان للقوات الحكومية.

ومساء الاثنين شنت القوات الحكومية هجوماً جديداً ضد مواقع تنظيم "داعش" في الحي رقم 1 مدعومة بالدبابات والمدفعية الثقيلة، بحسب ما أكد عيسى. وقتل في هذا الهجوم 6 على الأقل من المقاتلين الحكوميين وأصيب 12 بجروح وفقا لمصادر طبية.

وفي هجوم الأحد، قتل 38 من مقاتلي القوات الحكومية فيما أصيب 185 بجروح.

ومع سيطرة القوات الحكومية على الحي الشمالي، يكون تنظيم "داعش" قد خسر أحد آخر معاقله، لينحصر تواجده في سرت (450 كلم شرق طرابلس) بأجزاء من الحي رقم 3 في شرق المدينة المتوسطية.