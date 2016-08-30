موريتانيا: لقاءات سرية مع المعارضة لإطلاق الحوار

قالت الحكومة الموريتانية إنها أجرت لقاءات سرية مع المعارضة من أجل إطلاق الحوار الوطني الذي يعوّل عليه الشارع الموريتاني، بغية الخروج من حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشها البلاد منذ أحجام المعارضة على المشاركة في الانتخابات.

وكشف وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ أن لقاءات الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مع الأطراف السياسية قربت وجهات النظر، ولم" تبق إلا نقطة أو نقطتان"، دون توضيح فحوى هذه النقاط.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن "الحوار بمفهومه العام انطلق في الموعد الذي حدده له رئيس الجمهورية، أما الحوار المركز أو المرحلة الحاسمة في الحوار والتي تتخللها ورشات وتعقبها نتائج فلم ينطلق بعد".

وبين الوزير أنه في جو الحوار بمفهومه العام، تلاقت أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة وأحزاب المعاهدة وأحزاب كتلة الوفاق وأحزاب أخرى، كما شملت اللقاءات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بطرق شبه رسمية وشبه معلنة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد دعت أحزاب المعارضة إلى المشاركة في الحوار السياسي، وأكدت أنها ستطلق الحوار قريبا "بمن حضر".