5 آلاف تونسي يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية

تشير تقارير أمنية وأكاديمية، إلى أن تونس تحولت إلى وجهة مصدرة للإرهاب، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهي السنوات التي تلت ثورة 14 يناير 2011.

وأفادت تقارير دولية متطابقة بأنه يوجد ما بين 4 و 5 آلاف تونسي يقاتل في صفوف الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر خاصة في سوريا والعراق وليبيا كما كانت تونس، من أول الدول التي اتجه عدد مهم من مواطنيها، إلى القتال في أفغانستان في صفوف التنظيمات والجماعات المتطرفة، التي كانت تقاتل الروس في كابول والمدن الأفغانية في ثمانيات القرن الماضي.

وفي ذات السياق، قال رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الاثنين أثناء مراسيم تسليم السلطة لحكومة يوسف الشاهد أن حكومته منعت 18 ألف تونسي من الالتحاق ببؤر التوتر.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا العدد الكبير جدا، من الذين تم تجنيدهم للالتحاق بالجماعات الإرهابية، والذين يمثلون خطرا على الأمن القومي التونسي، لا يخضعون للرقابة الإدارية والأمنية الكافية.

وتواجه تونس تحد آخر يتمثل في كيفية التعاطي مع الآلاف من العائدين، من الذين كانوا يقاتلون في الخارج، وأغلبيتهم متورط في جرائم ضد الانسانية.