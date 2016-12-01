الإيدز يقتل 900 مغربي سنوياً

كشفت معطيات الجمعية المغربية لمحاربة الإيدز أن 900 شخص يموتون سنوياً في المغرب نتيجة إصابتهم بداء فقدان المناعة المكتسبة.

وأطلقت أكبر جمعية غير حكومية، ناشطة في مجال مساعدة حاملي فيروس الإيدز، حملتها السنوية السادسة "سيداكسيون"، لجمع التبرعات المالية.

وسجلت السنة الماضية، بحسب الجمعية، حوالي 1200 حالة إصابة جديدة، 34% منها وسط شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.

الصحة المغربية: 0.1% يحملون الفيروس

وذكرت وزارة الصحة أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز - يظل منخفضاً مغربياً، (بنسبة 0.1%). وتتحدث آخر التقديرات عن 24 ألف متعايش مع الفيروس، فيما عدد الإصابات الجديدة بلغت 1200 سنوياً.

وتوسعت عملية الكشف عن الفيروس، منذ عام 2012، ليستفيد منها مليوني مغربي. كما جرى تقليص المتعايشين مع الفيروس الجاهلين لحملهم للفيروس من 70% عام 2011، إلى 51% في نهاية عام 2015.

وتتطلع الرباط إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة ضد الإيدز، أي بلوغ 90% من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس، العارفين بإصابتهم، ومع ولوج 90% منهم إلى العلاج المضاد للفيروس في أفق العام 2020.

وتلتزم وزارة الصحة بالقضاء على الإيدز في أفق سنة 2030.