ليبيا.. أنصار المفتي المعزول يحاولون الانقلاب بطرابلس

فيما لا تزال أصوات إطلاق النيران تسمع بشكل واضح في محيط قصور الضيافة الرئاسية وفندق ريسكوس الحكومي، أعلنت كتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق سيطرتها الكاملة على غابة النصر المتاخمة لفندق ريكسوس الحكومي.

وأفاد شهود عيان أن الطرقات المؤدية لأحياء بوسليم وبن غشير، حيث تتواجد مقرات قصور الضيافة والفندق الحكومي مقفلة بسواتر ترابية، فيما شوهدت عشرات الآليات العسكرية التابعة للجماعات الإرهابية تتمركز على طول طريق المطار، فيما يشبه محاولة لترتيب الصفوف.

وأوضحت كتيبة ثوار طرابلس، في بيان عاجل على صفحتها الرسمية منذ قليل، أنها "سيطرت بالكامل على غابة النصر في العاصمة وتنوه إلى عودتها كمنتزه وفضاء عام لكل الأهالي".

وعن القتال الذي دار فيها يوم أمس الخميس قالت إن "كتيبة متمركزة في غابة النصر تحوم عليها الشبهات وتأوي عناصر مريبة من داخل وخارج طرابلس وتهدد الأمن"، في إشارة لكتيبة طارق دغمان التي تتخذ من غابة النصر مقراً لها، وتوالي المفتي المعزول وسرايا الدفاع عن بنغازي، المتهمة بإيوائها لقيادات إرهابية، وأضافت أن "القتال إلى السيطرة على مقر كتيبة أخرى بزاوية الدهماني" في إشارة لكتيبة نعيم الذويبي الموالي هو الآخر لدار الافتاء، مشيراً إلى أنها "أخلت هذه المقرات في خطوة استباقيه تدفع الشر بأقل الأضرار قبل أن يستفحل الخطر.

وتابعت الكتيبة في بيانها أن القتال ضد هذه الميليشيات المتشددة شاركت فيه "كتيبة ثوار طرابلس والأمن المركزي والمباحث العامة وغيرها من القوات التي تداعت لنجدة طرابلس".

وعقب اندلاع القتال يوم أمس الخميس خرج المفتي المعزول الصادق الغرياني، على شاشات قناة فضائية تابعة له، ليعلن رفضه مجدداً للاتفاق السياسي، قائلاً "لقد وعدنا المجتمع الدولي باتفاق سياسي يستبعد حفتر"، في إشارة للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، مضيفاً "لكن المجتمع الدولي خذلنا ولم يفِ بوعوده ولا يزال حفتر يتقدم بقواته".

يشار إلى أن رئيس حكومة الإنقاذ السابق المنبثقة عن المؤتمر الوطني "عمر الحاسي" خرج صباح أمس الخميس ليعلن عن تأسيس قيادة سياسية أطلق عليها "المجلس الأعلى للثوار لمحاربة الجريمة السياسية"، وطالب الكتائب الموالية له التي وصفها بــ"كتائب الثوار" بالاستعداد لمحاربة الجريمة السياسية وإنقاذ الاقتصاد الليبي، ويبدو أن إعلان "الحاسي" كان سعياً لخلق واجهة سياسية لقيادة حراك المجموعات المسلحة الموالية لدار الإفتاء بطرابلس، لاسيما أن "الحاسي" على علاقة وطيدة بالمفتي المعزول "الغرياني" الذي أعلن في لقاءات سابقة له أن "الثوار" يستعدون لإطلاق جسم سياسي جديد لــ"جمع كلمة الأمة".

وكان المفتي المعزول "الغرياني" قد بارك حراكاً عسكرياً في سبتمبر الماضي باتجاه مدينة بنغازي، تحت مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" لكنه فشل بعد عدة أيام من القتال ضد قوات الجيش الليبي، التي استطاعت دحره في مناطق صحراوية واقعة بين مدينتي أجدابيا وبنغازي.