رئيس تونس: إجراءات لتحييد العائدين من سوريا والعراق

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الجمعة، أن تونس "تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتحييد المقاتلين التونسيين" العائدين من بؤر النزاع في سوريا والعراق".

ويزور الرئيس التونسي باريس، حيث شارك في نقاش نظمته حلقة من وسائل الإعلام. وفي مقابلة، قال قائد السبسي إن "العديد من المقاتلين يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور. لكن بديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان، سنكون يقظين".

وأضاف: "لن نضعهم جميعاً في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم. ونحن نراقبهم".

وتابع الرئيس التونسي: "بعد التدخل الروسي في سوريا وعمليات القصف، حصل انكفاء باتجاه ليبيا التي تشكل الطريق الوحيد المفتوح أمامهم. وبالتالي حين يكونون في ليبيا يثيرون قلقاً أكبر عندنا، لأنهم على مقربة من حدودنا".

وأكد قائد السبسي أن بلاده حققت "الكثير من التقدم في محاربة الإرهاب. وتونس ليست أقل أمناً من فرنسا أو بلجيكا"، ودعا السياح وخصوصا الأوروبيين، إلى زيارة تونس.