تونس: تفكيك 160 خلية إرهابية خلال 2016

كشفت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، أن قواتها الأمنية فككت 160 خلية إرهابية، أي بزيادة تصل إلى 45 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي في ضوء تعافي المؤسسة الأمنية بشكل كبير في البلاد بعد هجومين كبيرين، شنهما متطرفون العام الماضي.

وتفادت تونس هذا العام كثيرا من الهجمات التي خططت لها خلايا على صلة بتنظيم داعش، لكن مقاتلي التنظيم شنوا هجوما كبيرا على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا في شهر مارس 2016. وتصدت قوات الأمن لأكبر هجوم من تنظيم داعش على تونس وقتل خلاله 53 شخصا.

وذكرت وزارة الداخلية أن قوات الأمن "فككت 160 خلية إرهابية عام 2016 مقارنة بـ 90 خلية العام الماضي". وأضافت في بيان أنها اعتقلت 805 أشخاص مشتبه بهم في قضايا إرهابية هذا العام مقارنة بنحو 547 العام الماضي.

ويشير ارتفاع عدد الخلايا التي تم تفكيكها إلى تعافي المؤسسة الأمنية بعد تلقيها المزيد من المساعدات من تجهيزات وتدريبات إضافة إلى تنامي قدرات جهاز الاستخبارات. لكن البيان يشير أيضا إلى استمرار التهديدات التي مازالت تشكلها التنظيمات المتطرفة على الديمقراطية الناشئة في تونس.

وقد تعرضت تونس العام الماضي لهجومين كبيرين استهدفا سياحا في فندق بسوسة ومتحف باردو أسفرا عن مقتل عشرات السياح الغربيين.

وتأمل تونس في الحفاظ على الاستقرار الأمني لجذب المستثمرين الأجانب مجددا وإنعاش اقتصادها المنهك.