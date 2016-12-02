طرابلس تغلي.. اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة

شهدت العاصمة الليبية طرابلس توتراً أمنياً عالياً واشتباكات مسلحة عنيفة منذ ظهر الخميس في العديد من المناطق بين مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق وأخرى متشددة موالية لدار الإفتاء، كانت تشكل في السابق عملية فجر ليبيا وتعارض الاتفاق السياسي.

واندلع القتال بشكل عنيف داخل غابات النصر خلف مقر فندق ريكسوس الحكومي بعد أن حاولت مجموعة موالية لدار الإفتاء السيطرة على مقر لكتيبة يتزعمها "غنيوة الكللي" المنضوي تحت لواء حكومة الوفاق لتتسع دائرة القتال إلى منطقة بن غشير وزاوية الدهماني ومنطقة السواني والعزيزية وطريق المطار.

وقال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن انتشارا كثيفا للسيارات المسلحة والدبابات والراجمات في أحياء العاصمة أقلق السكان الذين فضل أغلبهم البقاء في منازلهم وإغلاق محالهم التجارية، حيث سمعت أصوات الأسلحة الثقيلة كالدبابات بشكل واضح في أغلب أجزاء العاصمة.

ورغم استمرار صمت السلطات المسيطرة على طرابلس إلا أن الأنباء الأولية التي طفت إلى السطح الجمعة تؤكد أن مقرات المجموعات الموالية لدار الإفتاء أصبحت تحت سيطرة قوات المجلس الرئاسي.

ففي زاوية الدهماني سيطرت قوة الردع على مقر "نعيم الذويبي" المتشدد وتمكنت كتيبة "غنيوة" من طرد مجموعة طارق دغمان المتشدد من غابات النصر خلف ريكسوس وقتل العشرات من عناصره.

وقالت مصادر محلية إن المجموعات المتشددة الفارة تحاول ترتيب صفوفها تحت قيادة "صلاح بادي" مهندس عملية فجر ليبيا السابق لمعاودة الهجوم على مقرات كتائب حكومة الوفاق .

ولا تزال حتى ساعات صباح الجمعة تسمع أصوات إطلاق نيران متقطعة بطريق المطار حيث تتجمع الميليشيات المتشددة هناك.