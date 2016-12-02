غارات أميركية على داعش في سرت الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس عن تنفيذ غارات جوية ضد مسلحين متطرفين متحصنين في "آخر كتلتين من المنازل" في سرت الليبية.

وقال القبطان جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاغون إن هؤلاء المسلحين "قليلو العدد لكنهم (..) يقاتلون حتى الرمق الأخير".

وشنت الغارات بطائرات دون طيار.

وكانت واشنطن قالت في بداية حملة الغارات في الأول من آب/أغسطس إن هذه الغارات لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية لاستعادة سرت ستكون على الأرجح قصيرة وتحسب "بالأسابيع وليس بالأشهر".

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بدأت في 12 أيار/مايو حملة تحرير سرت من مسلحي تنظيم داعش، مع محاولة تفادي خسائر جديدة وحماية المدنيين.

وتميزت المعارك مع المسلحين المتطرفين بالشراسة حيث سجل نحو 700 قتيل وثلاثة آلاف جريح في صفوف القوات الحكومية.

وينتشر جنود أميركيون حاليا في ليبيا لتسهيل التنسيق بين قوات حكومة الوفاق والقوات الأميركية في تنفيذ هجمات، بحسب المتحدث الأميركي.

وأوضح المتحدث أن العسكريين الأميركيين هناك "لا يتولون سوى التدريب والاستشارة والمواكبة" للقوات المحلية كما هو الشأن في العراق وسوريا.