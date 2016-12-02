هكذا تواجه الجزائر التطرف والطائفية

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، الخميس عن التحضير لتأسيس مؤسسة فكرية ستتكفل بالحماية الفكرية والعقائدية للجزائر.

وصرح وزير الشؤون الدينية - خلال يوم دراسي بعاصمة الغرب الجزائري وهران، عنوانه "أنماط التدين في الجزائر بين الأصيل والدخيل" - أن تأسيس هذه المؤسسة الفكرية يهدف إلى "تأمين الإسلام المرجعي للمجتمع الجزائري، وكذا التدين الوسطي المعتدل الذي يجنبنا الفتن والصراعات".

وقال الوزير - وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية - إنه يطمح أن ترافق هذه المؤسسة جميع جهود الوزارة الوصية المتجهة صوب حماية وتأمين تدين الجزائريين وصد كل محاولات الاختراق الديني والطائفي، التي تستهدف تشتيت المجتمع وإغراقه في الفوضى.

ونبّه الوزير إلى مخاطر محاولات الاختراق، التي تتعرض لها الجزائر من أنماط تدين غريبة، لا يُعرف لها امتداد في تاريخ البلاد، ووجدت من بعض الشباب من يلتف حولها.

وأضاف في نفس السياق قائلاً "ولأن لها ارتباطاً حقيقياً ورسمياً بدوائر خارجية فقد شرعنا في التنبيه والنداء عبر مختلف المنابر والمساجد لهذه المحاولات للاختراق التي هي جادة وحقيقية"، مردفاً "انتصرنا عليها في مراحلها الأولى لأنها انفضحت ولأن الجزائريين واعون أيضا بأن كل هذه الحملات ليست إلا حملات استعمار حديث".

وأشار الوزير إلى أن قطاعه سيواصل في تعزيز الفكر الوقائي ضد هذه "الحملات النحلية" من خلال تنظيم ملتقيات وتكوينات تخصصية وتبادل الخبرات مع الدول التي سبق لها أن كافحت مثل هذه الظواهر، مشيداً بدور الدولة الجزائرية ومؤسساتها في صد مختلف أشكال الاختراق النحلي والطائفي والعقائدي.

كما أبرز أن "الجزائر ستسجل نفسها كمدرسة مرجعية في حماية الإسلام الوسطي المعتدل لمحاربة الطائفية، مثلما نجحت في اجتثاث التشدد والتطرف".

ومن جهة أخرى ذكر السيد عيسى أن وزارته لديها "قائمة سوداء على الأفكار المتطرفة وليس الأشخاص" مبرزاً أهمية التنسيق مع القطاعات لاسيما وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا المجال في انتظار إشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العملية.