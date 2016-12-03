ليبيا.. وفاة 73 طفلاً حديثي الولادة خلال 3 أشهر

أعربت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ إزاء وفيات الأطفال حديثي الولادة في ليبيا نتيجة تدهور النظام الصحي".

وقالت المنظمة في تقرير إن "73 طفلاً حديثي الولادة توفوا خلال الثلاثة أشهر الماضية في ليبيا"، موضحة أن "22 منهم قضوا نتيجة مضاعفات داخل الرحم، و18 بسبب الاختناق أثناء الولادة، و16 بسبب الولادة المبكرة و4 بسبب تسمم الدم"، لافتة إلى أن البقية توفوا نتيجة تشوهات خلقية.

وأشار التقرير إلى أن "هذه الوفيات كان بالإمكان تلافيها بكل سهولة، لو أن النظام الصحي في ليبيا كان قادراً على توفير خدمات مناسبة قبل الولادة وأثناء الوضع وبعد الولادة".

وأكدت المنظمة أنها قدمت "8 حضانات و5 أجهزة للتنفس إلى وحدة العناية المكثفة لحديثي الولادة في مركز سبها الصحي، لكنه لا يزال يوجد الكثير مما يجب عمله لضمان قدرة النظام الصحي ومنع الوفيات التي يمكن تلافيها".

ودعت المنظمة وزارة الصحة الليبية والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى سرعة توفير التمويل العاجل لدعم جهود منظمة الصحة العالمية، لمنع وقوع مزيد من الوفيات المأسوية بين الأطفال حديثي الولادة.