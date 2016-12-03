صفحة جديدة في علاقات المغرب بنيجيريا

تجاوز المغرب خلافاته مع نيجيريا، وتحولت الدولتان الإفريقيتان من خلافات على خلفية نزاع الصحراء الغربية، أي ملف الوحدة الترابية المغربية، وفق الرباط.

وترأس العاهل المغربي محمد السادس، ورئيس جمهورية نيجيريا محمد بخاري، أمس الجمعة، في القصر الرئاسي في أبوجا "إطلاق شراكة استراتيجية لتنمية صناعة الأسمدة" في نيجيريا.

كما وقعت الرباط وأبوجا على"اتفاقيات التعاون الثنائي" في الفلاحة والصيد البحري والخدمات الجوية والطاقات المتجددة.

رؤية مغربية نيجيرية لتطوير إفريقيا

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، تأتي الشراكة الاستراتيجية لتنمية صناعة الأسمدة في نيجيريا، وفق رؤية مشتركة للدولتين الإفريقيتين "من أجل تنمية إفريقيا"، وفي إطار "إرادة قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية".

ففي صفحة العلاقات الثنائية الجديدة والجيدة بين المغرب ونيجيريا، بداية لمسلسل من "الشراكة جنوب - جنوب"، وأول مشروع ضخم بين الرباط وأبوجا وفق المراقبين "وضع حلول للتخصيب ملائمة لطبيعة التربة والزراعات النيجيرية"، بغية الوصول إلى "تلبية حاجيات السوق المحلية من الأسمدة"، مع "تدابير لمواكبة الفلاحين المحليين".

ومن أهداف التعاون المغربي النيجيري، وفق الرباط، "تأمين تزويد السوق النيجيرية بالأسمدة بأسعار تنافسية"، و"مشاطرة خبرة في مجال تنمية بنيات تحويل محلية، والنهوض بالابتكار ومجهود البحث والتطوير، وتعزيز مدارات التوزيع المحلية، وتعميق سبل انتشار الأنظمة الفلاحية القائمة".

ويرى مراقبون أن المغرب أحدث "مصالحة كبرى" مع إحدى الدول التي انتمت سابقا إلى نادي خصوم الكبار للرباط في القارة الإفريقية.