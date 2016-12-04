بالصور.. مروحية طبية لنقل رضيعة مغربية إلى مستشفى جامعي

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن استعمال طائرة عمودية (هليكوبتر)، يوم الجمعة الماضي، لنقل رضيعة في شهرها السابع إلى المستشفى الجامعي في مدينة فاس في وسط البلاد.

وعانت الرضيعة من حالة "ضيق حاد في التنفس"، وهي تعيش في قرية جبلية في ضواحي مدينة خنيفرة في سلسلة جبال الأطلس المتوسط.

وبتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس، أقامت الرباط مستشفى ميدانيا لتقديم كل الخدمات الطبية الممكنة للسكان الذين يعانون من قساوة المناخ والطبيعة في المناطق الجبلية.

ووفق وزارة الصحة المغربية، فإن التدخل الاستعجالي، عبر المروحية الطبية، "يساهم إيجابا" في "التكفل بالحالات الصحية الحرجة"، كما "ساهم في إنقاذ حياة أشخاص يتواجدون في المناطق النائية والصعبة الولوج".