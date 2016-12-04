تونس.. "التركية" تشتري طائرة بن علي بـ78 مليون دولار

بيعت طائرة "ايرباص 340" التي كانت في الأصل مخصصة للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وبقيت جاثمة في فرنسا لسنوات، إلى الخطوط الجوية التركية، وفق ما أعلنت اليوم الأحد الخطوط التونسية.

وقالت آمال بورقيبة مديرة العلاقات الخارجية في الخطوط التونسية، إن الطائرة التي كانت راسية في بوردو جنوب غرب فرنسا، بيعت للخطوط الجوية التركية مقابل 181 مليون دينار تونسي (78.3 مليون دولار). ولم يعرف تاريخ إبرام الصفقة.

والطائرة التي كانت مخصصة لبن علي، الذي أطيح به العام 2011، كانت وصلت خريف 2010 إلى بوردو لعمليات تغيير أجرتها شركة "سابينا تكنيكس" للصيانة.

وبحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية، فإن بن علي كان استقل هذه الطائرة مرة واحدة لتجربتها قبل عمليات تغيير تناسب استخدامها من قبل رئيس دولة.

وكانت الخطوط الوطنية التونسية وضعت هذه الطائرة للبيع في كانون الثاني/يناير 2012. وقالت حينها إنها خضعت لعمليات تغيير كلاسيكية "لتكون ملائمة لتنقلات رئيس الدولة".