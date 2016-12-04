مسلحون بالبنيان المرصوص يقتلون أحد قادة داعش ذبحاً

أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لعملية البنيان المرصوص التي ترعاها حكومة الوفاق الوطني بليبيا بإعدام أحد قادة داعش ذبحا بعد التحقيق معه.

وكانت مصادر إعلامية ليبية نقلت عن مصادرها نبأ القبض على يوسف مليطان (أبو همام الليبي)، أحد أبرز قادة داعش والمنحدر من مدينة مصراتة الخميس الماضي في حي الحيزة البحرية آخر معاقل داعش بسرت، قبل أن تنقل عن ذات مصادرها أنباء مقتله.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلا مرئيا تم تسريبه اليوم الأحد، لأبو همام يخضع للتحقيق وهو مقيد الأيدي من قبل المجموعة المسلحة، مع سماع عبارات التهديد بالقتل أثناء التحقيق معه.

لكن صورا أخرى سربتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من بعض المجموعات المسلحة بمصراتة أظهرت أبو همام وهو ملقى على الأرض مذبوحا وعلى جسده آثار التمثيل والتعذيب.

ويعد أبو همام من الشخصيات المتشددة الفاعلة إذ تولى مناصب قيادية بكتيبة الفاروق المتشددة في مصراتة عام 2013م قبل أن تكلفه وزارة دفاع المؤتمر الوطني السابق إبان عام 2014م بمسؤوليات في اللجنة الأمنية بسرت قبل أن يشتهر كأحد أبرز قادة داعش بالمدينة ويشرف على عمليات إقامة الحدود بالقتل في حق مواطنين ليبيين.