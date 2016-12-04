ليبيا.. فيديو عملية انتحارية نفذتها "داعشية" في سرت

حصلت "العربية.نت" على فيديو حصري لحادث انتحاري نفذته إحدى نساء "داعش" بمدينة سرت أثناء محاولة مقاتلي قوات حكومة الوفاق إنقاذ عدد من الأطفال والنساء الناجين من قبضة "داعش".

وقالت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" إن الحادث وقع مساء الجمعة الماضي عندما تمكنت قوات حكومة الوفاق من رصد عدد من الأطفال والنساء بين ركام منازل منهارة بحي الجيزة البحرية فأمّنت ممراً آمناً لخروجهم.

وأضاف المصدر أن العدد الكامل للناجين كان يقارب 30 طفلاً وستة نساء، موضحاً أن امرأة داعشية كانت في آخر المجموعة عندما فجرت نفسها بواسطة حزام ناسف مؤدية لوفاة 4، ممن كانت قوات حكومة الوفاق تحاول إنقاذهم، هما طفلان وامرأتان وإصابة 11 آخرين بينهم عناصر من قوات حكومة الوفاق.

وأفاد المصدر بأن عمليات إنقاذ المدنيين لا تزال جارية سيما بعد أن سقطت أغلب المنازل بحي الجيزة البحرية ولم يتبق منها تحت سيطرة "داعش" إلا 20 منزلاً فقط، متوقعا بأن يكون حسم المعركة بشكل نهائي خلال أيام معدودة.

الإعلان عن إنقاذ عشرات الأطفال والنساء

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كان المركز الإعلامي لعملية "البنيان المرصوص" قد أعلن عن تمكّن قوات حكومة الوفاق من إنقاذ عشرات الأطفال والنساء، وذلك مباشرة قبل وقوع عملية انتحارية من تنفيذ مقاتلي "داعش".

وقال المركز، الذي نشر صورة تظهر بعض الأسر الناجية، إن عملية انتحارية وقعت على بعد أمتار من الناجين، حيث فجرّت امرأة نفسها بواسطة حزام ناسف.

وأكد المركز أن العملية الانتحارية لم تسفر عن أي أضرار في صفوف المدنيين، ولا مقاتلي حكومة الوفاق.

وأقدم داعش في الآونة الأخيرة على استعمال انتحاريات من نسائه في أكثر من عملية أثناء تقدم قوات حكومة الوفاق في الأجزاء الأخيرة من آخر معاقل داعش في حي الجيزة البحرية شمال سرت.