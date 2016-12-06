الأمم المتحدة تدعم إنشاء حرس رئاسي "عاجل" في ليبيا

دعا موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الثلاثاء إلى إنشاء وحدة من "الحرس الرئاسي" بشكل عاجل لحماية الهيئات الحكومية الليبية منها حكومة الوفاق الوطني.

وقال أمام مجلس الأمن الدولي "أدعم كليا إنشاء وحدة من الحرس الرئاسي لتأمين حماية مؤسسات الدولة والسفارات".

وأضاف "يجب ألا تؤمن ميليشيات مسلحة حماية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني الليبية".

وأوضح أنه سيتم بحث هذه الخطوة خلال "اجتماع على مستوى رفيع" دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في 13 ديسمبر.

ومتى يتم تشكيلها، يمكن لوحدة الحرس الرئاسي أن تطلب إعفاءات للحظر على الأسلحة المفروضة على ليبيا، للتسلح.

والحظر الذي تطالب حكومة الوفاق بتخفيفه يجب ان يبقى بحسب كوبلر "إلى أن يصبح لليبيا أجهزة أمن متماسكة يمكن الوثوق بها".

وبين التدابير الأخرى التي أوصى بها كوبلر لعام 2017 في ليبيا العودة التدريجية لبعثة الأمم المتحدة إلى طرابلس وتحسين الوضع الاقتصادي.

واعتبر أنه بعد استعادة سرت من قبل قوات حكومة الوفاق يجب ان يصبح النهوض الاقتصادي في سرت وبنغازي "اولوية".

وحذر من أن تنظيم داعش الذي طرد من سرت "لا يزال يمثل تهديدا".

وقال إن "مكافحة الإرهاب أتت بنتائج لكن هذا التقدم ليس مضمونا".