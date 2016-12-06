صحافيو المغرب يدعون لخلق جبهة للدفاع عن حرية التعبير

دعت نقابة الصحافيين المغاربة إلى إحداث جبهة - منظمة غير حكومية - للدفاع عن حرية التعبير والصحافة، مع تكثيف التضامن بين الصحافيين حيال نقيب الصحافيين.

وأتت دعوة نقابة الصحافيين، على خلفية استمرار فصول محاكمة عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين، بعد توقيه لمقال عن "حجم الفساد المالي في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان المغربي".

ويقف محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، وراء رفع الدعوى القضائية، ضد نقيب الصحافيين أمام القضاء المغربي.

وفي سياق مسلسل تضامني، تنظم نقابة الصحافيين المغاربة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية الثلاثاء نهاراً قبالة مقر وزارة العدل المغربية في الرباط.

وعبد الله البقالي، هو قيادي في حزب الاستقلال المحافظ، وعضو سابق في البرلمان المغربي.