تونس.. آلاف المحامين يتظاهرون أمام قصر الحكومة

تظاهر اليوم الثلاثاء، أمام قصر الحكومة التونسي بالقصبة، نحو 4 آلاف محام مثلما أكدت ذلك لـ"العربية.نت" مصادر مطلعة في الهيئة الوطنية للمحامين.

ويندرج تحرك المحامين اليوم ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية، وفي اليوم الثاني من الإضراب المفتوح، الذي يشنه القطاع احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون الماليّة لسنة 2017 من إجراءات جباية على المحامين.

ونقل موقع قناة "نسمة" عن مصادر وصفها بالموثوقة أنه من المرجح جدا أن يصدر خلال الساعات القادمة قرار بتعليق إضراب المحامين وذلك على إثر الاجتماع الذي احتضنته وزارة العدل صباح اليوم.

وأفادت تسريبات تحصل عليها موقع "نسمة" أن هناك شبه اتفاق على مقترح تقدم به ممثل الكتلة النيابية لنداء تونس بالبرلمان خلال الاجتماع المذكور.

وحسب معلومات المصدر فإن هذا المقترح يقضي بإدخال تعديلات على جباية المحامين تحفظ حق الدولة ولا تمس من استقلالية القطاع.