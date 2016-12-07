بالصور.. عناق حار بين بن كيران وخصمه السياسي اللدود

في بيت عزاء، وفي لحظة إنسانية، تعانق عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف مع إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

وأظهرت صور تداولها مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بن كيران والعماري، في لحظة تأثر إنساني، في عزاء والدة رئيس الحكومة المكلف.

ويرى مراقبون في المغرب أن الجنائز هي لحظات للمصالحة السياسية بين خصوم الملعب الحزبي والسياسي والحكومي.

وارتبط اسما بن كيران والعماري بصراع انتخابي شرس، خلال الحملة الانتخابية التي سبقت تشريعيات 7 أكتوبر الماضي، كما وصلت العداوة السياسية، بين الزعيمين الحزبيين، مستوى قياسياً قبل أن تهدأ بينهما الحرب الكلامية.

فبعد معاناة مع المرض، فارقت مفتاحة الشامي، أم عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الحياة ليلة أول أمس الاثنين، في منزل رئيس الحكومة، في حي الليمون، في العاصمة الرباط.

وبعد صلاة عصر الاثنين، جرت جنازة والدة رئيس الحكومة المكلف في المغرب، بحضور وزراء وقيادات حزبية، ومستشارين للعاهل المغربي محمد السادس، وأعضاء في حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ودفنت والدة بن كيران، في مقبرة الشهداء، أشهر مقبرة في الرباط.