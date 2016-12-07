حكومة الوفاق الليبية: النفط خارج دائرة الصراع

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حادث التصعيد العسكري الذي وقع صباح اليوم الأربعاء بمنطقة الهلال النفطي.

وشدد المجلس على ضرورة "أن يخرج النفط من دائرة الصراع السياسي ويدار كما كان يدار منذ اكتشافه عن طريق المؤسسة الليبية للنفط تحت حماية الدولة الليبية".

ونفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علاقته بالاشتباكات المسلحة التي وقعت اليوم حول منطقة الهلال النفطي، محملا، في بيان، "كافة المتورطين في هذا النزاع المسلح مسؤوليتهم تجاه سلامة الحقول النفطية".

وأكد المجلس أنه "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن صدور أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة"، حاثا كل الأطراف على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن.

يشار إلى أن هذه المجموعة المسلحة أصدرت بياناً صباحاً، يحمل شعار وزارة دفاع حكومة الوفاق، أعلنت فيه عن البدء في عملية عسكرية لــ"تحرير موانئ وحقول النفط"، على حد وصفها.

وأفادت المجموعة في بيانها أن "العملية العسكرية جاءت تنفيذاً لأوامر وزارة الدفاع بحكومة الوفاق". فيما قالت وسائل إعلام محلية إن هذه المجموعة المسلحة، المؤلفة من بقايا حرس المنشآت النفطية السابق وبقايا مسلحي سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لدار الإفتاء، أطلقت حملتها العسكرية انطلاقا من مقارها بقاعدة الجفرة العسكرية.

لكن المتحدث باسم قوات الجيش الليبي التابعة لمجلس النواب "احمد المسماري "أكد في تصريح لــ"العربية.نت" في وقت سابق نجاح الجيش في صد هذا الهجوم.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من إبعاد هذه المجموعة المسلحة إلى مسافة 80 كلم جنوب بن جواد وأن سلاح الجو يقوم بمطاردتها .