رغم استعادة سرت.. باريس: خطر داعش لا يزال قائماً

اعتبر وزير الدفاع الفرنسي ونائب رئيس الحكومة الليبية أن استعادة مدينة سرت من تنظيم داعش خطوة مهمة، إلا أنها لا تعني أن النزاع مع التنظيم المتطرف قد انتهى.

وقال وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، في دكار خلال مشاركته في منتدى حول السلام والأمن في إفريقيا "إن هزيمة داعش في سرت خطوة مهمة جداً، إلا أنها ليست سوى مرحلة، والأمر لم ينتهِ بعد، لأن هناك مجموعات توزعت على أراض شاسعة، كما أن هناك من ينتمي إلى تنظيم القاعدة".

وكانت الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، أعلنت الاثنين استعادة السيطرة الكاملة على مدينة سرت.

وأضاف لودريان "أن فرنسا أبلغت باستعدادها لتقديم المساعدة للسراج وحكومته وحتى في إطار تشكيل الحرس الوطني".

وقال وزير الدفاع الفرنسي أيضاً "إلا أن العمل السياسي يجب أن يبقى أساسياً، ومن المهم أن يتكلم كل الفاعلين في الملف الليبي بصوت واحد للوصول إلى هذه النتيجة".

وتابع لودريان "أن انتصار سرت قد يكون عنصراً محفزاً للوصول إلى الاندماج السياسي".